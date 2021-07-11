ارحل ارحل يا عباس / هذا مطلب كل الناس.. المتظاهرون برام الله يطالبون بالعدالة لنزار بنات وإقالة قادة السلطة/ 2 فيديو
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بعد تحسن صحته.. هاني شاكر يغادر العناية المركزة الى منزله
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