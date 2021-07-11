العقبة: انقلاب صهريج محمل بمواد شديدة الاشتعال، ولا اصابات

تعاملت كوادر دفاع مدني العقبة باحترافية مع انقلاب صهريج محمل بكميات كبيرة من المواد البترولية شديدة الاشتعال، متمكنين من ايقاف التسرب دون وقوع اصابات او اشتعال.

وقال الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت وبإسناد من شرطة العقبة مع تدهور لصهريج محمل بمادة T1 تقدر حمولته ب 39 طناً ، في منطقة الطريق الخلفي، ما أدى إلى تسرب المادة النفطية .

وقد عملت فرق الانقاذ على معالجة التسرب تحت ظروف جوية صعبة ودرجات حرارة مرتفعة، وتمكنوا من إيقاف التسرب بكل حرفية، دون وقوع اية اصابات او اشتعال في تلك المواد البترولية.