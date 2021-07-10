نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها بعنوان “على شانك”/ فيديو

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع “يويتوب” والتي تحمل اسم “على شانك” ،وهي من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب .

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “عاتب ولوم”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: “ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة”.

وقبل ذلك كانت النجمة اللبنانية قد طرحت، الأسبوع الماضى، اغنية رقيقة تحمل اسم “بدى حدا حبو” من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادى شرارة

كما سبق وطرحت قبلها أغنية “جاية معاك” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية “حبك بيقوى” التى حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

النجمة اللبنانية نانسى عجرم احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “ميلا”، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق: “أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد”، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها “أيلا وليا”.