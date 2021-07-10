مَن شابه اباه فما ظلم.. نجل شاه ايران المخلوع يناصر الجماعات اليهودية الامريكية ويدعوها لتشديد الضغوط على حكام بلاده

تعتبر دعوة بهلوي المطالبة علانية بدعم الجماعات اليهودية تحديا مباشرا للأيديولوجية الأساسية للجمهورية الإسلامية

دعا الأمير الإيراني المنفي رضا بهلوي، أمس الخميس، إلى مزيد من الضغط على الجمهورية الإسلامية ودعم احتجاجات الشعب الإيراني، وذلك في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بمشاركة 50 منظمة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة” إيران الدولية” إن “الأمير رضا بهلوي دعا كل الجماعات الموجودة إلى استخدام نفوذها في واشنطن لمواصلة الضغط على الجمهورية الإسلامية وإبداء أقصى قدر من الدعم للشعب الإيراني”.

وتعتبر دعوة بهلوي المطالبة علانية بدعم الجماعات اليهودية تحديا مباشرا للأيديولوجية الأساسية للجمهورية الإسلامية.

وبحسب المصدر، طالب الأمير بهلوي، بتقديم دعم دولي للعمال الإيرانيين المضربين، بما في ذلك المساعدات المالية، حيث “استمر إضراب آلاف العمال، خاصة في قطاعي النفط والبتروكيماويات، منذ أسبوعين، لكن الوعي الدولي ضعيف ومجموعات كبيرة من العمال الغربيين لم تطلق أي عمل تضامني مع العمال الإيرانيين الذين يواجهون خطر الاضطهاد والاعتقال. ”

وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن نية الرئيس جو بايدن المعلنة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ورفع العقوبات.

ويعتبر الأمير رضا بهلوي، نجل شاه إيران، محمد رضا بهلوي، الذي كان عميلا وثيقًا للغرب خلال الحرب الباردة، أُطيح به في عام 1979 على يد ثورة قادها رجال الدين والقوى اليسارية، التي أنهت 2500 عام من الملكية الإيرانية.