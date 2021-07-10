زيادة عدد الداخلين من معبري جابر والشيخ حسين الى 500 ‏شخص يومياً

أعلن وزير الداخلية مازن الفرايه، اليوم السبت، زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر المنصة البرية من مركز حدود جابر وجسر الشيخ حسين ليصبح (500) شخص يومياً في كل منهما بدلاً من (150) شخصا يومياً، وذلك اعتباراً من يوم أمس الجمعة وضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وقال الفرايه إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ولغايات تسهيل إجراءات تنقل المسافرين عبر المراكز الحدودية.
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