زيادة عدد الداخلين من معبري جابر والشيخ حسين الى 500 ‏شخص يومياً

أعلن وزير الداخلية مازن الفرايه، اليوم السبت، زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر المنصة البرية من مركز ‏حدود جابر وجسر الشيخ حسين ليصبح (500) ‏شخص يومياً في كل منهما بدلاً من (150) شخصا ‏يومياً، وذلك اعتباراً من يوم أمس الجمعة وضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقال الفرايه إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات ‏رئيس الوزراء ولغايات تسهيل إجراءات تنقل ‏المسافرين عبر المراكز الحدودية.

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