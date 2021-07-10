التوجيهي .. امتحان اللغة العربية اليوم السبت معقول ومتوسط



أجمع عدد كبير من طلبة الثانوية العامة، اليوم السبت، على أن امتحان مبحث اللغة العربية جاء “متوسط”، ويميل للصعوبة في بعض الفقرات، لكن بمجمله كان ضمن إمكانات الطلبة.

وقال الطلبة بعد خروجهم من قاعة الامتحان إن الامتحان يستدعي أن ينظم الطالب وقته، وهو يراعي الفروق الفردية لدى المتقدمين للامتحان.

وقد توجه، اليوم السبت، 147040 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في يومه التاسع من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.

وتقدم للامتحان في جلسته الأولى التي بدأت الساعة 10 صباحا، في مبحث اللغة العربية 147040 مشتركا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، من أصل 118606 من الطلبة النظاميين، و88677 من طلبة الدراسة الخاصة