اسرائيل تعلن عن ضبط اسلحة على حدود لبنان، وتزعم انها كانت معدة لتنفيذ عمليات داخلها من قبل خلايا تابعة لحزب الله

زعمت مصادر أمنية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش الإسرائيلي اليوم كانت معدة أصلا لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المصادر قولها إن “كمية الأسلحة المضبوطة والتي تقدر بملايين الشواقل والتي تعد الأكبر منذ سنوات، ليست ذاهبة بالضرورة للمنظمات الاجرامية في إسرائيل، وأن التقديرات في وزارة الجيش تفيد إنها كانت ذاهبة ومعدة لتنفيذ عمليات فدائية داخل إسرائيل”.

وأوضحت أن “إسرائيل متخوفة من أن هذه الأسلحة كانت مجهزة للاستخدام من قبل خلايا تابعة لحزب الله اللبناني موجودة داخل إسرائيل”، مشددةً في الوقت نفسه على أن “الحزب يسعى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل بل وهو مصمم على ذلك”.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب، هي الاكبر منذ سنوات لـ43 قطعة سلاح تُقدّر قيمتها بـ 2 مليون و700 ألف شيكل، على الحدود اللبنانية.