برافو.. التحالف المسيحي الفلسطيني في الولايات المتحدة يناشد إدارة بايدن الغاء تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:13
اسرائيل تعلن عن ضبط اسلحة على حدود لبنان، وتزعم انها كانت معدة لتنفيذ عمليات داخلها من قبل خلايا تابعة لحزب الله
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني