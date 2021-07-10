اجتماع مغلق في اسطمبول بين أردوغان ومحمود عباس



استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر وحيد في مدينة إسطنبول غرب تركيا .

وبدأ الرئيسان رجب طيب أردوغان ومحمود عباس اجتماعهما في قصر وحيد الدين بشكل مغلق.

وكانت قد أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان امس الجمعة، أن الرئيس محمود عباس سيزور تركيا اليوم، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن جهتها، قالت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 تموز/ يوليو الجاري. لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

وأضافت أن الرئيسين سيجريان مباحثات ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة.

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول تخفيف الأوضاع الإنسانية في فلسطين. والتطورات في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطين.

ويعتبر الرئيس محمود عباس الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009. حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية.