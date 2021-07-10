برافو.. التحالف المسيحي الفلسطيني في الولايات المتحدة يناشد إدارة بايدن الغاء تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية
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جرينتش+2 10:13
اجتماع مغلق في اسطمبول بين أردوغان ومحمود عباس
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