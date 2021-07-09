هتافات لمحمد الضيف وهجوم على عباس وسلطته القمعية خلال "مسيرة الأعلام" لعرب 48 في مدينة أم الفحم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:59
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 6 وفيات 468 إصابة بكورونا و273 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 739228
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني