هتافات لمحمد الضيف وهجوم على عباس وسلطته القمعية خلال “مسيرة الأعلام” لعرب 48 في مدينة أم الفحم/ فيديو

شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة المحتلة عام 48 في مسيرة الأعلام الفلسطينية بالمدينة، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ بدعوة من القوى الوطنية والحراكات الشعبية والشبابية لدى عرب 48 داخل الكيان الصهيوني.

وقد انطلقت المسيرة من حي عين النبي في أم الفحم سيرا على الأقدام نحو حي الشاغور وسط المدينة.

ورفعت المئات من الأعلام الفلسطينية من قبل المشاركين، بالإضافة إلى ارتدائهم الكوفيات وإطلاق هتافات وشعارات وطنية داعمة للمقاومة، ومنددة بمحمود عباس وسلطته القمعية التي اغتالت بالامس الشهيد نزار بنات.

وجاءت هذه المسيرة ردا على اعتداءات عناصر شرطة الاحتلال والمستوطنين المستمرة على الشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما جاءت تنديدا باستمرار وتكثيف الاستيطان واستهداف الشباب المستمر في الداخل الفلسطيني.

يا عباس يا جاسوس.. إحنا رجال محمد ضيــ ــف

خلال مسيرة الأعلام الفلسطينية في أم الفحم بالداخل المحتل عام 48. pic.twitter.com/qnvrIFnKZI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2021