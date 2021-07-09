عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته بعنوان “الدنيا بترقص”/ فيديو

طرح النجم المصري عمرو دياب أحدث أغنياته التي تحمل اسم “الدنيا بترقص” علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي صورها علي طريقة الفيديو كليب، حيث ظهر عمرو خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة، فيما تعد هذه الأغنية أولى أغانيه التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع فودافون.

أغنية “الدنيا بترقص” من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

عمرو يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنهما أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك في صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، مصحوبا بتعليق :”خلينا ننبسط”، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم.

ومن جانبه، أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، معلقا عليها: “يا مسهل.. بسم الله”.