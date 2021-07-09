هتافات لمحمد الضيف وهجوم على عباس وسلطته القمعية خلال "مسيرة الأعلام" لعرب 48 في مدينة أم الفحم/ فيديو
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عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته بعنوان “الدنيا بترقص”/ فيديو
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