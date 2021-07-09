رحيل السيدة جيهان أرملة الرئيس المصري المرتد انور السادات

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الجمعة، وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وذلك عن عمر ناهز 87 عاما.

وأوضح المتحدث عبر الحساب الرسمي على موقع فيسبوك أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وكانت الراحلة قد ارتبطت بزوجها، أنور السادات، في العام 1949 بعد أن جمعتهما قصة حب،

وأنجبت جيهان 3 بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما أنه انفصل فيما بعد عن زوجته الأولى إقبال الماضي.

وكانت جيهان أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية تخرج إلى دائرة العمل العام، إذ كانت مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الأميركية، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية .

وكان لها أيضا مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، إذ أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.

وقد مكثت الراحلة قبل وفاتها في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية منذ 30 يوما، إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا.

وكانت قبل ذلك قد عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالي شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.