تزايد المخاوف من انهيار منظمة أوبك بعد اتهام الامارات "لحليفتها" السعودية بتوجيه "عدة ضربات لها تحت الحزام"
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رحيل السيدة جيهان أرملة الرئيس المصري المرتد انور السادات
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