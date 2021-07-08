وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و553 إصابة بكورونا و361 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 738,873

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9812 والإصابات إلى 755480.

وأشارت الوزارة، في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6795 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 57 فيما غادرت 55 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 480.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، والعناية الحثيثة 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 361 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 738873.

وأوضح الموجز أنه تم اليوم إجراء 19318 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8030848، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.86 بالمئة.