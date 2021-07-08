مأساة.. دلال عبد العزيز ما زالت تسأل عن صحة زوجها سمير غانم

أكدت مصادر طبية في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، على استقرار حالتها الصحية، حيث أنها تعاني من تليف شديد في الرئة، ضمن تبعات إصابتها بفيروس كورونا.

وتحتاج دلال عبدالعزيز كما يقول الأطباء، لفترة زمنية كي تسترد رئتها قدرتها على العودة لطبيعتها، كونها لا تستطيع التنفس بصورة طبيعية، وتعتمد على أجهزة تنفس مساعدة.

وأفادت المصادر، أنها دائمة السؤال عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم وحالته الصحية، دون علمها بوفاته، كما أنها كتبت في أكثر من مرة رسائل له حين تسمح حالتها الصحية بذلك، كونها لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن، بناء على طلب الأسرة، خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية.

وتسأل الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم بصورة مستمرة، إلا أن الأطباء يردون عليها بأنه مصاب بنفس المرض ويعاني من تبعاته ويعالج، ومعزول وممنوع من الزيارة.

وتوفي الفنان سمير غانم منذ أكثر من 40 يوما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن شقيقه قال إنه توفى متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.