تمهيداً لتشغيله بكل طاقته.. الخصاونة يقرر رفع عدد القادمين عبر معبر جابر لـ 500 شخص، ووقف نظام النقل التبادلي للشحن
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جرينتش+2 07:16
لأجل غير مسمى.. إدارة بايدن تجمد أنشطة “صندوق أبراهام” لدعم مشاريع استثمارية مشتركة بين إسرائيل والإمارات
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