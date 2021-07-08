رئيسا الاحزاب العربية والمنتدى العربي ينعيان القائد احمد جبريل

نعى كل من الاستاذ قاسم صالح، الأمين العام للأحزاب العربية، والمحامي فايز شخاتره، رئيس المنتدى العربي بعمان القائد الفلسطيني الكبير، الاخ احمد جبريل الذي انتقل الى جوار ربه امس.

فقد اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بيان النعي التالي..

تنعى الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى جماهير الأمة وأحرار العالم القائد الفلسطيني العربي الكبير أحمد جبريل (أبو جهاد) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. الذي لبى نداء ربه مساء اليوم الأربعاء 7/7/2021 في دمشق الصمود التي أحبها وأحبته والتي احتضنت نضاله ورفاقه على طريق تحرير فلسطين.

برحيل القائد السياسي والعسكري أبو جهاد تخسر الساحة العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً رمزاً من رموز نضال شعبنا الفلسطيني وأحد مهندسي مقاومتها وأحد صناع إنجازاتها الخالدة.

إن المسيرة النضالية الحافلة للمجاهد الكبير أحمد جبريل، هي منارة مشرقة لأجيال الأمة تستلهم منها معاني الثبات والوفاء والقوة والصمود والتضحية.

نتقدم باسم المؤتمر العام للأحزاب العربية بأسمى آيات العزاء لفلسطين وشعبها المقاوم ولقيادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وإلى عموم المقاومين وإلى أسرة الفقيد الأعزاء. معاهدين فقيدنا الكبير أن تبقى مسيرته النضالية طريقاً لكل المخلصين المؤمنين بتحرير فلسطين كل فلسطين وهو الذي وقف في وجه مشروع التسوية مع الاحتلال الصهيوني، وأسس مدرسة نموذجية في العمل الفدائي النوعي المقاوم في سورية قلب الأمة وعزتها.

7 /7 /2021

الأمين العام

قاسم صالح

كما اصدر المنتدى العربي في عمان البيان التالي..

فارس عربي من فلسطين يترجل

بأعمق مشاعر الحزن والاسى تنعى الهيئة الإدارية للمنتدى العربي وهيئته العامة لأبناء امتنا العربية كافة ولجميع المناضلين الأحرار في العالم المناضل العربي والثائر الكبير احمد جبريل “ابو جهاد” الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” الذي امضى حياته المديدة مناضلا صلبا، لم تلن له قناة، في سبيل تحرير فلسطين ، كل فلسطين، واستردادها الى جسم العروبة ارضا وشعبا ، مؤمنا بأن “ما اخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة” ورافضا لكل اتفاقيات الذل والعار والاستسلام للعدو الصهيوني ، بدءا بكامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ، الى ما تلاها من اتفاقيات مذلة في مشرق الوطن ومغربه ، ملتزما في مواقفه النضالية بالمصالح القومية العربية العليا ، ومجسدا نموذج المناضل العربي الثائر لتحقيق كل أهداف امته في الوحدة والحرية والعدالة واسترداد أجزاء الوطن السليبة.

والمنتدى العربي اذ يتقدم بأصدق التعازي لأسرته ورفاقه في النضال، ليدعو المولى جلَّت قدرته ان يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وان يدخله فسيح جناته، وان يلهم أهله ورفاقه جميل الصبر وحسن العزاء.

عاشت فلسطين حرة عربية .

إنا لله وانا اليه راجعون.

المحامي فايز شخاتره

رئيس المنتدى العربي