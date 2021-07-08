تمهيداً لتشغيله بكل طاقته.. الخصاونة يقرر رفع عدد القادمين عبر معبر جابر لـ 500 شخص، ووقف نظام النقل التبادلي للشحن
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الصحة تدعو من تجاوز 30 عاماً لتلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق
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