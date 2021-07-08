الصحة تدعو من تجاوز 30 عاماً لتلقي لقاح كورونا دون موعد مسبق

دعت وزارة الصحة من تجاوز 30 عاماً التوجه لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مراكز التطعيم المنتشرة في عدد من المحافظات يوم غد الجمعة من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً دون موعد مسبق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم أن المراكز وزعت على النحو التالي:- محافظة إربد، مركز صحي الشونة الشمالية الشامل و‏المركز الثقافي/ إربد، ومحافظة المفرق، مركز الأمراض الصدرية، محافظة الزرقاء، ‏مركز صحي الضليل الشامل، ومدينة الأمير محمد /الصالة، ومحافظة العاصمة، ‏حدائق الحسين وحدائق الملك عبدالله/المقابلين، وإادارة مستشفيات البشير و‏مستشفى الأمير حمزة، محافظة مأدبا، ‏مجمع النقابات المهنية/ مأدبا ومحافظة الكرك ومركز صحي المزار الجنوبي ومحافظة البلقاء ومركز صحي ‏عين الباشا.

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