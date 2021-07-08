مواجهات ساخنة اليوم الخميس بين شبان فلسطينيين وقوات العدو عقب تفجير منزل الأسير "الشلبي" بقرية ترمسعيا/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:09
احمد جبريل.. الرجل الذي بقي وفياً للبندقيّة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني