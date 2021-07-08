أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الأحد المقبل

إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير "أحمـد جبريل" مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة
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