أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الأحد المقبل

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية ، وحارة جدا في الأغوار والعقبة والبحر الميت ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 36 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 42 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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