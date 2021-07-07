وزير الإعلام: الأردن نجح في الوصول إلى صيف آمن

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الأردن نجح في تحقيق الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن وفتح كامل القطاعات والعودة للتعليم الوجاهي مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل من خلال تحقيق نسب التطعيم المستهدفة واللازمة.

وقال دودين، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء “نحن على مسار جيد جدا فيما يخص نسب تلقي المطاعيم”.

ودعا إلى استمرار تكثيف عمليات تلقي المطعوم للوصول إلى الرقم المطلوب “نحو 4.5 مليون”، لافتا إلى وجود عدد من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما لم يسجلوا بعد على منصة تلقي المطعوم.

وشدد على أن “تلقي المطعوم هو طوق النجاة للسيطرة على أي موجة كورونا قد تأتي، معولا على وعي المواطنين والتزامهم بتلقي المطاعيم سبيلا للوصول إلى صيف الآمن واستمرار فتح القطاعات.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا المطعوم مع مطلع تموز الحالي تجاوز حاجز 5ر2 مليون شخص، متوقعا أن يصل العدد مطلع أيلول المقبل إلى 5ر4 مليون، ما يضمن استمرار منحنى الإصابات مسطحا. وأكد دودين أهمية الاستمرار باتباع إجراءات السلامة العامة والتباعد والإقبال على تلقي المطاعيم، ما شأنه ضمان عدم العودة للوراء أو التعرض لأية انتكاسات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة