قوات الاحتلال تتعرض فجر اليوم الأربعاء لاطلاق نار ومواجهات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور بمدينة جنين/ فيديو
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ماذا تعرف عن الجانب المظلم للإنترنت؟؟
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