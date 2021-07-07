قوات الاحتلال تتعرض فجر اليوم الأربعاء لاطلاق نار ومواجهات مسلحة مع مقاومين في عدة محاور بمدينة جنين/ فيديو
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جرينتش+2 03:39
فيديو جديد يوثق لحظات اعتقال واغتيال أجهزة أمن السلطة (لعنها الله) للناشط الشهيد نزار بنات
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