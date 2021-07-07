فيديو جديد يوثق لحظات اعتقال واغتيال أجهزة أمن السلطة (لعنها الله) للناشط الشهيد نزار بنات

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، تسجيلا جديدا يوثق عملية اعتقال واغتيال الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة يوم 24 حزيران 2021، حيث تعرض للضرب المبرح.

فيديو رقم 2 من مشاهد اغتيال نزار بنات .. لحظة إخراج عناصر أمن السلطة لنزار محمولًا بعد ضربه بالعتلة التي تظهر في يد أحد العناصر pic.twitter.com/K1GBydVc8K — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 7, 2021

ويظهر مقطع الفيديو رقم 2، لحظة إخراج القوة الأمنية لنزار بنات محمولًا بعد ضربه بالعتلة الحديدية التي تظهر في يد أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو رقم 1 الذي أظهر مجموعة من عناصر أجهزة أمن السلطة وهم يقومون باعتقال الشهيد بنات، ويقتادونه خارج المكان الذي كان يبيت فيه، وتظهر كذلك عصي حديدية بحوزتهم.