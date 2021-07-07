إسرائيل تعتبره من ألد أعدائها.. رحيل القائد الفلسطيني الكبير "أحمـد جبريل" مؤسس الجبهة الشعبية - القيادة العامة
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فايننشال تايمز: التنافس السعودي – الإماراتي يهدد بتقويض مجلس التعاون الخليجي
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