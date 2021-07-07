انتباه.. اجواء حارة في جميع المناطق حتى الجمعة

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة، غدا الخميس، بكتلة هوائية حارة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق السهول والبادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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