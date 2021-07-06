يديعوت أحرنوت: ننتظر عشرات إلهان عمر في الكونغرس الأمريكي

حذرت صحيفة إسرائيلية، مما يجري في الجامعات الأمريكية والذي قد يتسلل إلى الحزب الديمقراطي، وينتهي بوجود العشرات من مثل عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة، إلهان عمر.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في مقالها الافتتاحي، امس الاثنين، عن الكاتبة الإسرائيلية سمدار بيري قولها: “في سقوط عدوك لا تفرح”، مؤكدة أن “الرأي العام الغربي مصدوم مما يحصل فقط في مكان واحد في العالم؛ في قطاع غزة (استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي)”.

وأضافت: “في الأسبوع الماضي فقط، أقرت منظمة الطلاب في جامعة “ييل” الأمريكية، قرارا يقضي بأن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا، وعشرات الهيئات الطلابية صادقت على القرار، بما في ذلك شباب الحزب الديمقراطي في الجامعة المميزة”.

ورأت أن من أعرب عن تأييده للقرار المذكور، من “اليهود وغيرهم، هم مغسولو العقول، والمشكلة أن مؤيدي إسرائيل خائفون وبلا موقف واضح، وكتبوا معقبين: نحن مع المساواة والعدل للجميع”، معلقة باستهزاء: “يا له من جيل”.

وأكدت “يديعوت” أن هناك “تخوفا من أنه حتى هؤلاء المؤيدون يطالبون بخطاب “صلاح العالم” و”حقوق الإنسان”، وهم يتملكهم الخوف من أن يوضحوا الأمور، حتى لو كانوا يعرفونها”.

ونوهت إلى أن “كل ما يحصل في المعركة الأولى في الجامعات، يحصل في المعركة الثالثة في الحزب الديمقراطي، وهذا يحصل منذ الآن، وإذا لم تستيقظ إسرائيل، فإنه بعد بضع سنوات سيكون لدينا العشرات من إلهان عمر (سياسية أمريكيّة مسلمة من أصل صومالي) في الكونغرس، ويجدر بنا أن نحذر”.