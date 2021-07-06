نجمة مصر الأولى تحتفل بكتابها الجديد «سينما نبيلة عبيد»

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد صاحبة لقب “نجمة مصر الأولى”، بنجاح كتابها الجديد الذي يحمل عنوان “سينما نبيلة عبيد”، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام”.

وقد شاركت صورة لواحدة من جمهورها بدولة ليبيا وهي تقرأ كتابها.

الكتاب ألفه محمود قاسم، ويتضمن مسيرتها السينمائية، وصدر الكتاب في شهر مارس الماضي، ولكن حالت ظروف انتشار وباء كورونا إقامة حفل توقيع له، وهو ما أثار حزن الفنانة نبيلة عبيد.

وصرحت نبيلة بأنها كانت تتمنى إقامة حفل توقيع للكتاب، بحضور كاتبه الباحث السينمائي محمود قاسم، ونخبة من النقاد والسينمائيين لتتم الحفاوة به كما يجب، ولكن نظرًا لظروف الجائحة التي تتطلب ضرورة الابتعاد الاجتماعي لم يكن من المناسب إقامة هذا الحفل.