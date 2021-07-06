العدوان يدير سوق الخضار المركزي

قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة، إن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة قرر اعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، وتكليف المدير التنفيذي للأسواق المهندس عبد المجيد العدوان بادارة السوق بالإضافة لوظيفته، جراء إتلاف عربة نقل خضار وفواكه داخل السوق بطريقة غير حضارية ولائقة.
وأضاف: أن رئيس لجنة الأمانة قرر تشكيل لجنة تحقيق بهذا التصرف المرفوض وغير المبرر.
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