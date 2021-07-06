اتهمه بالخيانة وتوعده بالاهانة.. زعيم المعارضة التركية يتحدى أردوغان ويدعوه لمناظرة على الفضائيات

أنقرة – «تركيا الآن»

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مناظرة تليفزيونية، للمناقشة حول تداعيات بيع مصنع «باليت» الحربي لإنتاج الدبابات التركية لصالح قطر.

ونقل موقع «جمهورييت» التركي عن كليتشدار أوغلو قوله، خلال اجتماع الكتلة الحزبية لـ«الشعب» بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، «لم أر قط شخصًا ثانيًا ارتكب مثل هذه الخيانة الكبرى لبلاده. أعلم أنه سيرفع دعوى تعويضية مرة أخرى، ولكن بدلًا من رفع دعوى تعويضية، فليواجهني».

ووجه زعيم المعارضة خطابه لأردوغان قائلًا: «لو كنت شخصًا شجاعًا وصادقًا، لنظهر على القناة التليفزيونية التي تريدها ولنناقش قضية مصنع (باليت) للدبابات».

وأضاف: «هل سيظهر أردوغان؟ لا يمكن، سأظهر وحدي، نحن لا نقول أي شيء؛ فكل شيء موثق. عدم إنتاج جمهورية تركيا الدبابات يعني خيانة عظمى للدولة. هناك محاولة لمنع تركيا من إنتاج الدبابات، الممثل الأول في هذا الفيلم رجب طيب أردوغان، والممثل الثاني دولت بهتشلي».

وتابع: «هل لديهم أخلاق؟ سأدافع عن مصالح بلدي، هل سأكون الشرير؟ ماذا سأفعل في هذا البلد إن لم أدافع عن مصالحه؟ لا يستطيع أردوغان الخروج أمامي، لا يجرؤ على ذلك حتى؛ لأن الأمة سترى كيف سيهان».

وكان الرئيس التركي أردوغان، قد دافع يوم الجمعة الماضي، عن صفقة بيع مصنع «باليت» الحربي لإنتاج للدبابات التركية لصالح قطر، وقال إن المصنع ملك للدولة التركية، وسيبقى كذلك طوال العمر، موضحًا في الوقت نفسه أن قطر شريكة في تمويل المصنع بنسبة تقارب نصف رأس المال.