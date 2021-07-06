“أمن الدولة” تحدد يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفتنة

حددت محكمة أمن الدولة يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم فيما يعرف بقضية الفتنة.
وعقدت المحكمة عدة جلسات في القضية التي يحاكم فيها باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” بن زيد.
قبل نحو سبع سنوات كتبنا هذا المقال، ونشرناه في “المجد” بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014، وحين... إقرأ المقال
حددت محكمة أمن الدولة يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم فيما يعرف بقضية الفتنة.
وعقدت المحكمة عدة جلسات في القضية التي يحاكم فيها باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” بن زيد.
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