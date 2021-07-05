وفقا لموقع ايلاف السعودي.. السفير الاميركي بالأردن يوبخ محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج جراء اغتيال نزار بنات
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جرينتش+2 09:07
عام على رحيلها.. رجاء الجداوي عارضة ازياء جميلة وممثلة قديرة
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