وفقا لموقع ايلاف السعودي.. السفير الاميركي بالأردن يوبخ محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج جراء اغتيال نزار بنات
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جرينتش+2 06:14
زوجة الصحفي علاء الريماوي (المعتقل لدى السلطة): أخشى ان تصل الأمور حد أن أقف في جنازته كما حدث مع “بنات”/ فيديو
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