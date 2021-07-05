تعرض قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق لقصف صاروخي

تعرضت قاعدة “عين الأسد” غربي العراق، اليوم الاثنين، لقصف بصواريخ الكاتيوشا دون معرفة حجم الخسائر.

وقال مصدر أمني عراقي، إن قاعدة “عين الأسد” في البغدادي بمحافظة الأنبار، 160 كيلو مترا غرب بغداد، تعرضت ظهر اليوم، لقصف بسبعة صواريخ نوع كاتيوشا، دون معرفة حجم الخسائر.

وتعتبر القاعدة من أكبر قواعد الجيش الأميركي، وهي مجهزة بطائرات وأسلحة ثقيلة.

ويأتي هذا القصف بعد أيام على قصف أميركي لفصائل تابعة للحشد الشعبي على حدود العراق مع سوريا ومقتل أربعة قياديين منهم، فيما توعدت الفصائل بالثأر.

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