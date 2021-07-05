النائب العرموطي يستوضح حقيقة تواجد القوات الأمريكية في الأردن

وجه النائب المحامي صالح العرموطي، سؤالا إلى رئيس الوزراء حول حقيقة استقرار القوات الأمريكية التي تنسحب من العراق وأفغانستان وقطر في الأردن.

وطالب النائب بتوضيح حقيقة ما إذا ستأتي القوات الأمريكية للأردن، مستوضحا عن الهدف والغاية من وجود هذه القوات وكم عددها.

كما استوضح العرموطي عما إذا كان “هناك التزامات مالية ستترب على ذلك من خلال وجود هذه القوات في الاردن”، مضيفا: من هو صاحب القرار فيما يخص وجود القواعد الامريكية في الاردن؟.

واستذكر النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت بإن رؤيتها الاعلامية تقوم على توفير المعلومات والحقائق بالسرعة المطلوبة لوسائل الاعلام لدحض الاشاعات والاخبار المغلوطة التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.. “فلماذا لم تقم الحكومة باعلام الشعب الاردني عن تأييد الخبر او نفيه”.

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