وفقا لموقع ايلاف السعودي.. السفير الاميركي بالأردن يوبخ محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج جراء اغتيال نزار بنات
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القبض على مطلوب قتل شقيقه وجرح 3 اخرين في المفرق
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