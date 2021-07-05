القبض على مطلوب قتل شقيقه وجرح 3 اخرين في المفرق

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي، اليوم الاثنين، القبض على مطلوب مصنف بالخطير أقدم، أمس الأحد، على قتل شقيقه في محافظة المفرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا، مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على الشخص المطلوب المصنف بالخطير والذي أقدم أمس، وإثر خلافات سابقة على إطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه وآخرين، مما أدى إلى وفاة شقيقه وإصابة ثلاثة آخرين ولاذ بالفرار بعد ذلك، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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