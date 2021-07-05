أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الضباب في الصباح الباكر فوق المرتفعات العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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