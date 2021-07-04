نادي الوحدات يطلب طاقم تحكيم أجنبياً لمباراته مع الفيصلي

طلب نادي الوحدات الاستعانة بطاقم حكام أجنبي، لإدارة مباراته أمام فريق الفيصلي، في اللقاء الذي يجري يوم 21 الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الوحدات، محمد غنام، إن الإدارة خاطبت اتحاد كرة القدم رسمياً اليوم، لطلب تعيين حكام أجانب لهذه المباراة المهمة.

وأشار غنام، في تصريح لوكالة (بترا)، إلى أن هذا الطلب جاء بسبب الأخطاء التحكيمية السابقة التي ارتكبت ضد الفريق في مبارياته خلال منافسات الموسم الكروي الحالي.

وأضاف: “في المباراة الأخيرة للوحدات أمام الحسين إربد، لم يكن التحكيم موفقاً، وشكل ضغطاً على لاعبي الفريق، وبالتالي جاء طلب الاستعانة بحكام أجانب في المباراة أمام الفيصلي”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة