الامن إلاسرائيلي يعتقل "حماراً" في بلدة العيسوية شمالي القدس بدعوى استخدامه في أعمال مناهضة للاحتلال !!!!
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جرينتش+2 11:44
زكريا احمد، شيخ الملحنين لام كلثوم يستوحي الحانه من المقابر
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