آلاف المحتجين يطالبون برحيل محمود عباس خلال مسيرة اليوم السبت في رام الله مُنددة باغتيال الشهيد نزار بنات/ فيديو
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جرينتش+2 11:07
بانتظار انتخاب رئيس المكتب السياسي العام للحركة.. انتخاب صالح العاروري رئيساً لاقليم الضفة الغربية في حركة حماس
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