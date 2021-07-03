وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و222 إصابة بكورونا و502 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 736,431

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 9 وفيات و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9769 وفاة والإصابات إلى 752617 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى إجراء 15121 فحصاً، اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7927513 فحصا، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 47ر1 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6417 حالة وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 56 حالة، فيما غادرت 39 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 460 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 502 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 736431 حالة.