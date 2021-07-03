نانسى عجرم تطرح أحدث وارقّ أغانيها “بدى حدا حبو”/ فيديو

طرحت النجمة اللبنانية الرقيقة، نانسي عجرم أحدث أغانيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم “بدي حدا حبو” من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

وتقول كلمات الأغنية..

بدي حدا حبو عنجد زهقت

بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت

بدي حدا بقربو ما حس بالوقت

ينسيني الوقت ينسيني الوقت

وينك تعا خدني خدني من همومي

من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا

ما في حدا عنّي يسأل لو غبت

أنا بعترف إني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

من قلبي تعبت من قلبي

وقد طرحت مؤخرا النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تحمل اسم “جاية معاك” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع احمد إبراهيم.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية “حبك بيقوى” التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم قد احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “ميلا”، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق: “أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد”، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها “أيلا وليا”.