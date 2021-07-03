قتيل بجريمة إطلاق نار في الناصرة اليوم السبت.. فالى متى ستظل آلة الاجرام تحصد ارواح ابناء عرب 48؟

موقع عرب ٤٨

قُتل الشاب خالد عمر نخاش (19 عامًا) من الناصرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي بير الأمير في المدينة، فجر اليوم، السبت.

وقد حاول المسعفون إجراء عملية إنعاش للضحية بعد إصابته بأعيرة نارية. وبحسب التقارير، نُقل المصاب إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وهو بحالة حرجة، واضطر الطاقم الطبي في المستشفى إلى إعلان وفاته.

وحضرت قوات شرطة إلى مكان الجريمة حيث يتم جمع أدلة وقرائن. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة ما زالت مجهولة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تواطأت الشرطة في محاربة الإجرام، وتصاعد عنف عناصرها ضد المواطنين العرب.

48 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 46 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، وضحية جريمة اليوم ميسر عثمان من حيفا، بالإضافة إلى ضحية جريمة اليوم في الناصرة.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.