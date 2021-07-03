مُهاجماً رئيسي الموساد والوزراء السابقين.. قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعلن قُرب حصول إيران على قنبلة نووية
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جرينتش+2 01:19
قتيل بجريمة إطلاق نار في الناصرة اليوم السبت.. فالى متى ستظل آلة الاجرام تحصد ارواح ابناء عرب 48؟
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