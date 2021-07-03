تخوفاً من التهديدات الايرانية بضربات صاروخية.. الجيش الأمريكي ينقل قواته ومعداته من 3 قواعد في قطر إلى الاردن
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جرينتش+2 05:58
حل لغز قديم.. شرطي أمريكي يعلن ان شقيق جون كينيدي متورط بقتل النجمة مارلين مونرو بالسم‎
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