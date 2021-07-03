تراوحت بين 65 و70 درجة.. الحرارة في الكويت تقترب من “الغليان”

في ظل الموجة الحارة التي تضرب العديد من بلدان العالم العربي، سجلت دولة عربية درجة حرارة تقترب من “الغليان”.

وحسب صحيفة “الراي”، قال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية بالكويت عبدالعزيز القراوي، إن “درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، امس الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية”.

وأضاف أن “درجة الحرارة قد وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت”.

وأوضح القراوي أن “قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل”.

وأشار إلى أن “درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعا انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية غدا الأحد، لتتراوح بين 48 و49 درجة مئوية”.

ووفقا للصحيفة، فقد شهدت محافظات بالكويت بينها سلوى والجهراء، انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في البلد الخليجي إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء مطلق العتيبي، إن مؤشر الاستهلاك الكهربائي وصل اليوم إلى نحو 14950 ميغاواط حدا أقصى عند وصول درجة الحرارة إلى 52 درجة مئوية، مؤكدًا أن الوزارة لديها الطاقة الكهربائية الكافية إلا أن ذلك لا يعني الاستهلاك المفرط للكهرباء.