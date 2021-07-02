خلافا لموقف ترامب.. بايدن يقرر الرد على الميليشيات الايرانية في العراق وسوريا حال مهاجمتها للقوات الأميركية بالمنطقة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:39
لتقليل خطر تعرضها لهجمات تشنها المليشيات المدعومة إيرانياً.. نقل قوات ومخازن اسلحة أمريكية من قطر إلى الأردن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني