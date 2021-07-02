خلافا لموقف ترامب.. بايدن يقرر الرد على الميليشيات الايرانية في العراق وسوريا حال مهاجمتها للقوات الأميركية بالمنطقة
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أجواء حارة اليوم الجمعة والسبت وانخفاض الحرارة فيما بعد
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