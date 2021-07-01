وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 6 وفيات و533 إصابة بكورونا و301 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,610

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9756 والإصابات إلى 751937.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6571، وعدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات اليوم 43، فيما غادرت 54 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 467.

وبينت الإحصائية، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 14 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 301 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 735610.

وأوضح الموجز، أنه جرى اليوم إجراء 22772 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7892481 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.34 بالمئة.