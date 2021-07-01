وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 6 وفيات و533 إصابة بكورونا و301 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,610
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محكمة صُلح عمَّان تؤجل النَّظر بقضية مستشفى السَّلط لشهرين
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