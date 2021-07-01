وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 6 وفيات و533 إصابة بكورونا و301 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,610
أهم العناوين
جرينتش+2 05:52
مجلة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية الرصينة تقرع الجرس.. هل حان وقت رحيل محمود عباس؟؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني