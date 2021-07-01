العملاق قادم.. الرئيس الصيني يعلن إن بلاده تتقدم على "مسار تاريخي" لا رجعة عنه، وان زمن التنمر عليها ولى إلى الابد
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جرينتش+2 12:11
لغتُنا العربيّة؛ هويّة وانتماء.. عنوان امسية ثقافية في مدينة الناصرة
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