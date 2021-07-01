بعد اشتباك بالسلاح.. القبض على تاجر مخدرات في الرمثا

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجر للمواد المخدرة، وبحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري أتوماتيكي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول مكان وجود أحد الأشخاص المطلوبين بقضايا الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومعلومات حول امتلاكه لكمية من تلك المواد، وتم التحرك للمكان في لواء الرمثا، حيث بادر ذلك المطلوب بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية فور مشاهدتهم من مركبة كان يستقلها، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه والرد عليه بالمثل لحين السيطرة عليه، وأُسعف للمستشفى بعد أن تبين تعرضه للإصابة.

وأضاف أنه وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عُثر على كمية من الذخيرة الحية وسلاح ناري أتوماتيكي، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

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